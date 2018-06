Em 1911,o Estado lembrava que não era pecado mulheres usarem calças

Mais polêmica em torno da jupe-culotte .

Em 03 de abril de 1911 o Estado seguia noticiando a comoção causada pela roupa.

Muitas mulheres, contrárias à nova moda, diziam que as calças femininas eram imorais.

Na Itália realizaram votações para validar ou proibir seu uso.

Segunda-feira , 03 de abril de 1911

Algumas damas apontavam o desvio na conduta religiosa que o uso das jupes representava.

Á esse respeito , o jornal trazia, na coluna Notas & Informações, uma curiosa declaração feita pelo papa Nicolau I, há mais de dez séculos.

A declaração serviria para tranqüilizava as fiéis adeptas do novo traje. Sua Santidade declarara que as mulheres , tanto como os homens, podiam conquistar o céu com ou sem calças.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

