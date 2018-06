Em 1992, Rubinho realizava seu sonho de menino

Após 19 temporadas consecutivas na Fórmula 1, recorde de longevidade na categoria, Rubens Barrichello anunciou que correrá na Fórmula Indy em 2012. O piloto brasileiro chegou à Fórmula 1 pela equipe Jordan no fim de 1992 após uma vitoriosa carreira em outras categorias. Relembre a chegada do piloto nas páginas do Estadão.

O Estado de S.Paulo – 18/3/1986

O Estado de S. Paulo – 21/10/1992

Entrevista ao Estado

O Estado de S. Paulo – 26/11/1992

O primeiro teste na F-1

O Estado de S.Paulo – 27/11/1992

O anúncio oficial:

“O mais importante para mim é sentir que realizei o sonho que tinha desde menino, antes mesmo de pensar em andar de kart”, contou Rubinho, aos 20 anos, emocionado algumas horas depois de sua apresentação pela Jordan.





