Enchentes no sertão baiano

A forte enchente que atingira duas cidades baianas era noticiada na capa do Estado de 07 de março de 1911.

Terça-feira, 07 de março de 1911

Telegramas vindos da Bahia descreviam a triste situação em que se encontravam São Félix e Cachoeira.

As Cidades vizinhas, que ficam às margens do rio Paraguaçu, viram suas ruas tomadas pelas águas , com a rápida cheia do rio.

A nota detalhava o estado de calamidade em que se encontravam esses municípios. Contava o drama das famílias atingidas, que perderam suas casas e passavam a abrigar-se nas Igrejas e prédios públicos, e falava do temor que a inundação piorasse, pois as chuvas não davam trégua ao sertão.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

