Energia Elétrica para a Capital Federal

Na edição de 18 de março de 1911 do Estado era noticiado o interesse da Companhia Brasileira de Energia Elétrica em prover o governo federal de toda a energia elétrica que este precisasse, a fim de contribuir para os melhoramentos da Capital.

A Companhia Brasileira de Energia Elétrica (CBEE) foi fundada pela família Guinle, em 1909. E , ao longo do século passado, disputou o mercado brasileiro de fornecimento de energia elétrica com a Light de São Paulo.

No início do século XX a legislação sobre os serviços de energia elétrica no Brasil era deficitária.

A Constituição de 1891 apenas incumbia os municípios da fiscalização dos ditos serviços. A legislação deixava as decisões relativas à distribuição de energia à mercê da disposição política das Câmaras Municipais, e das relações entre vereadores e empresários do setor.

O país teve seus primeiros experimentos na área de serviços de energia elétrica na década de 1880, mas o acesso da população à energia elétrica só se tornou uma realidade no século seguinte, e apenas para habitantes das grandes cidades.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

