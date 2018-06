Estado lembrava a importância musical de Franz Liszt

Domingo, 22 de outubro de 1911

No centenário de seu nascimento, o Estado celebrava a contribuição do pianista-virtuose, Franz Liszt, para a música clássica contemporânea, exaltando sua importância para a técnica do piano.

“(…) O mundo civilisado celebra hoje o centenário do nascimento do grande musico Franz Liszt. Liszt foi um “enfant prodige” que cumpriu com as suas promessas: não só como pianista foi o mais notavel da srua época; também como compo­sitor elevou-se ás culmtnancias da arte. Na primeira phase de sua carreira artística o grando musico mostrou- se sobretudo notável virtuose e co­mo tal dominou todos os salões e to­dos os auditórios. Como pianista-virtuose Liszt con­tribuiu extraordinariamente para o desenvolvimento da technica do pia­no. O seu mechanismo phenomenal criou novas combinações de pura technica e de sonoridade, como até então ninguém empregára e ain­da nos nossos dias as suas obras importantes, para piano, con­stituem a pedra do toque dos modernos-virtuoses. Como compositor, Liszt foi muito discutido e impugnado, quanto ao seu gênio criador, mas o que se não pode negar é que, apesar de tudo a obra Lisztiniana tem o seu cunho muito particular, de absoluta originalidade(…)”

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

