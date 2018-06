Façanha aerea em São Paulo há 100 anos

Estado, 9 de março de 1912

No dia 9 de março o aviador brasileiro Edu Chaves e o francês Roland Garros partiram para Santos saindo do Hipódromo de São Paulo a bordo do monoplano Bleriot.Desde fevereiro o Estadão acompanhava a histórica façanha aerea, e conseguiu fotos exclusivas antes da decolagem.

Na mesma página, o jornal trazia a notícia de uma briga doméstica que acabou terminando em tragédia.

Pesquisa e texto: Rose Saconi e Carlos Eduardo Entini

