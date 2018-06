Fenit, a São Paulo Fashion Week dos anos 60

Muito antes dos badalados desfiles da SP Fashion Week – realizados desde 1996 -, a cidade de São Paulo já respirava moda com as edições anuais da Feira Nacional da Indústria Têxtil (Fenit).

Criada em 1958 numa iniciativa pioneira do empresário Caio de Alcântara Machado, a Fenit foi palco de lançamentos da moda durante muitos anos, e teve seu auge nas décadas de 60 e 70, como mostram as páginas da cobertura do evento do Estado e JT.

Tratamento de imagens: César Augusto Franciolli

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao