‘Festejamos a realização de um sonho’, diz diretor-presidente do Grupo Estado

O diretor-presidente do Grupo Estado, Silvio Genesini, destacou a importância do lançamento do acervo digital do jornal O Estado de S. Paulo. “Festejamos a realização de um sonho que se iniciou há cerca de dois anos, quando decidimos que a digitalização do nosso acervo era um projeto alinhado com as estratégias e o futuro digital do grupo, e principalmente, que viria atender a um anseio de pesquisadores e historiadores”, disse.

Genesini também ressaltou o compromisso do jornal com a educação e a cultura, que sempre estiveram presentes na história do Estadão. “O acervo ampliará ainda mais esse caráter cultural e educacional. Esse caráter precisa ser compartilhado com a sociedade”, afirmou.

Já o diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, falou sobre o desafio de dar vida à ideia do acervo. “Seguiremos construindo o acervo que as gerações futuras consultarão e do qual poderão se orgulhar”, disse Gandour.

O diretor-presidente citou o acordo realizado com a Biblioteca Nacional, que ajudou na conservação dos microfilmes. Os frequentadores da biblioteca Mário de Andrade e de outras 57 bibliotecas também serão beneficiados. O Arquivo Público do Estado de São Paulo é outra instituição em que o Acervo Estadão estará disponível. O material também poderá ser encontrado na Unicamp e na Unesp.