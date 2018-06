Geisel mudou o país com o ‘pacote de abril’

Há 35 anos

A perspectiva de vitória da oposição nas eleições marcadas para 15 de novembro de 1977, e de perda da maioria governista que lhe garantia o controle do Congresso e do processo de sucessão, levou o presidente Ernesto Geisel a agir com mão de ferro no dia 1.º de abril daquele ano. Ao baixar o que ficou conhecido como “pacote de abril”, Geisel impôs a eleição indireta de governadores e a nomeação pura e simples de um terço dos membros do Senado – os célebres governadores e senadores “biônicos”. Para garantir o cumprimento das medidas, o Congresso foi posto em recesso.

Em pronunciamento à nação, transmitido pelo rádio e TV, Geisel avisou que faria reformas de natureza política “indispensáveis ao bem-estar, à tranquilidade e à própria institucionalização política do País”.

“Não há liberdade para quem quer destruir a Nação”, disse Geisel na explicação oficial aos brasileiros que durou 17 minutos.

Editorial do Estadão – “Como brasileiros, é triste buscar nos arquivos desta Casa o testemunho de que não se progrediu um passo sequer, desde que, na véspera da promulgação do AI-5, em 1968, os exemplares do Estado foram apreendidos por causa do editorial Instituições em Frangalhos” (o texto criticava o ato que institucionalizou a censura no País.)

No Congresso, clima era de fim de festa – O Estado de S. Paulo, 1/4/1912, pág.5

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

