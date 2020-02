Foto de soldado com munições e o símbolo da paz publicada no Estadão em 5 de fevereiro de 1970, em meio ao noticiário sobre a Guerra do Vietnã.

Página de 5 de fevereiro de 1970 sobre a Guerra do Vietnã

Acervo Estadão

