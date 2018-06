O Estado foi um dos vencedores do prêmio anual Excelência Jornalística 2011, da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), com o caderno especial Guerras Desconhecidas do Brasil, que conta a história de 9 de 32 conflitos regionais do século 20 no País.

Releia o caderno premiado que mostra 32 revoltas desconhecidas ou esquecidas no País ao longo do século 20, movimentos populares sem ideologia ou tutela de partidos e instituições.

Leia também o relato do repórter Leonencio Nossa que percorreu, ao lado do repórter fotográfico Celso Júnior, mais de 13.500 km e visitou mais de 40 cidades, em busca de conflitos desconhecidos.

