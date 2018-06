Há 100 anos, atropelamento no centro de SP

11 de novembro de 1911

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, o trânsito causou mais de 40 mil mortes no País em 2010. Os acidentes de trânsito e a imprudência ao volante e nas ruas são problemas não só antigos, como difíceis de serem resolvidos pelas autoridades. Há 100 anos, o Estado publicava a notícia Perigo nas ruas, contando um acidente envolvendo um carro e um pedestre na avenida Rangel Pestana, em São Paulo.

Durante anos, veículos de tração animal conviveram com os bondes e automóveis pelas ruas. Veja foto do início do século XX do acervo do Arquivo, mostrando a avenida Rangel Pestana, vista do Largo do Brás, em direção ao centro da cidade.

Foto: Aurélio Becherini/AE

