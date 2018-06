Há 100 anos, Estadão investia em sede na 25 de março

A edição do dia 26 de março de 1912 do Estadão noticiava a compra de um terreno na rua 25 de março, onde seria erguida a primeira sede própria do jornal. A construção ficaria a cargo do engrenheiro Julio Micheli. As novas oficinas gráficas passariam a contar com novas rotativas Marinoni encomendadas na Europa. O novo equipamento permitia uma tiragem de 35.000 exemplares.

Este novo prelo, já encommendado à Casa Marinoni, de Paris, é construído pelo typo especialmente feito por aquella reputada casa para o grande jornal argentino “La Nacion”, de Buenos Aires. O nosso prelo terá sobre este algumas vantagens, que a experiência aconselhou aos constructores. Poderá imprimir um jornal do formado do Estado com o máximo de 64 páginas.

O grau de desenvolvimento attingido pelo Estado e a sua crescente circulação na capital e neste Estado, bem como em Estados da Republica, obrigam-nos a montar installações próprias, onde todos os serviços possam ser feitos com regularidade, assegurando ao mesmo temo, ao pessoal nelle empregado, as condições de hygiene indispensaveis numa officina. Para esse fim adquirimos um amplo terreno à rua Vinte e Cinco de Março onde, de accordo com as plantas acima, serão construidas as nossas officinas.

O prédio ainda existe, foi ampliado em três andares e atualmente é ocupado por uma loja, nos informa o ótimo site São Paulo Antiga:

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

