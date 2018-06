Há 100 anos, Veneza recebia torre da praça de São Marcos restaurada

O Campanário de Veneza, na Praça São Marcos, estava pronto para ser reinaugurado. Essa era notícia de abertura da edição do Estado de 25 de abril de 1912.

O Estado de S. Paulo – 25/4/1912

Para coroar o evento (assista um vídeo aqui), a cidade de Veneza recebeu a bandeira do navio-cruzador ‘São Marcos’ que participara das recentes batalhas na recém-conquistada Trípoli, naquele momento o mais novo território das Colônias Italianas.

A torre restaurada vista da Basílica de San Marco. Foto: L’Illustrazione Italiana, 1912

Apesar de ser considerada indestrutível, a torre desabou no terremoto em 14 de julho de 1902. Há registros de que o primeiro campanário datava do século 10. O prédio, restaurado em 1912, é o mesmo de hoje e foi construído no século 15.

Torre destruída pelo terremoto em 1902. Foto: L’Illustrazione Italiana, 1912

Ilustração do século 15 da Praça de San Marcos, publicada na revista

“L’Illustrazione Italiana” de 28 de abril de 1912

Texto e Pesquisa: Carlos Eduardo Entini

