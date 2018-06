Há 120 anos o Porto de Santos fazia sua primeira expansão

Completando 120 anos o Porto de Santos, o maior do Brasil, sempre sofreu com o descompasso entre infraestrutura e demanda por transporte. A segunda sempre maior do que a primeira.

A construção em 1892, do cais de 260 metros, foi a primeira expansão de um porto que ainda prepara outras.

Onze anos antes da inauguração, o embarque e desembarque eram feitos em um verdadeiro lodaçal .

A Província de S.Paulo, 08/05/1881

Em 1884, a Província de São Paulo publica crítica ao projeto do engenheiro William Milnor Roberts. O projeto foi cancelado em 1886.

A Província de S.Paulo, 04/09/1884

Vista aérea da construção do cais dos petroleiros, em 1956

Divulgação Cia. Doca de Santos, 1956

Construção do cais do Macuco, inaugurado em 1958 pelo presidente JK.

Divulgação Cia. Doca de Santos, 1956/ Cais do Macuco





Não eram só as mercadorias que enfrentavam filas. O turismo também era afetado.

“Esperar na fila, cartão de visita ao turista que chega em Santos”

Desembarque,1968/ Arquivo AE

Jornal da Tarde, 03/09/1968

Em 2012, o porto que está sempre em crescimento, apresenta mais projetos de ampliação.

O Estado de S.Paulo, 03/01/2012

O Estado de S.Paulo, 15/01/2012

Pesquisa e Texto: Carlos Eduardo Entini e Lizbeth Batista

