Há 21 anos, Legião incendiava o Palmeiras

O show era aguardado há tempos na capital paulista. Naqueles 11 e 12 de agosto de 1990, quando Renato Russo, Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá subiram ao palco, muito gente ainda estava do lado de fora do Parque Antártica e não cabia quase mais ninguém lá dentro. Milhares de ingressos falsos eram a causa do problema. A polícia não ajudou muito e o pau comeu do lado de fora. Do lado de dentro, tensão, com lotação, empurra e empurra e medo de pisoteamento. Mas no fim tudo deu certo e a Legião Urbana fez um show incendiante e memorável, com Renato Russo insultando a ministra Zélia Cardoso de Mello e desfilando antigos sucessos e as músicas do recente Quatro Estações. Catártico.



# A Brasília de João de Santo Cristo

