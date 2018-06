O primeiro bebê de proveta do país

A paranaense Anna Paula Caldeira completa 27 anos hoje. Não é um aniversário igual a qualquer outro. Ela foi o primeiro bebê de proveta do Brasil e da América Latina. A técnica foi uma das marcas revolucionárias da medicina no País.

A mãe da menina, que não podia mais ter filhos, topou dar um “passo ousado” na época, pelas mãos do médico paulista Milton Nakamura (falecido em 1997). O primeiro bebê de proveta brasileiro só foi apresentado à imprensa quatro dias depois do nascimento.

25 de julho de 1978 – Nasce na Inglaterra Louise Brown, o primeiro bebê de proveta do mundo.



A fecundação na proveta feita pelo médico Robert Edwards ocorreu no dia 10 de novembro de 1977, e Louise nasceu em 25 de julho do ano seguinte. A notícia do nascimento da menina se espalhou pelo mundo e culminou numa década de pesquisas sobre a fertilização de óvulos fora do corpo humano.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito



