Há 40 anos

Em 21 de abril de 1971 morria François Duvalie, ditador do Haiti.

Foto: Arquivo

Conhecido como Papa Doc , Duvalie se manteve no poder por 14 anos. Foi líder de uma das mais sanguinárias ditaduras do século XX, era implacável com seus opositores.

Com sua morte, o destino do Haiti ficou nas mãos de seu filho, Jean-Claude Duvalier .

O jovem,apelidado de Baby Doc, assumiu a presidência do país com apenas 19 anos de idade.