Há cem anos, era inaugurada a Usina Hidrelétrica São Valentim

A Usina Hidrelétrica São Valentim em Santa Rita do Passa Quatro (SP), inaugurada em 1911, tinha sua foto estampada na página central da edição de 18 de maio daquele ano.

A nota contava como se distribuía a extensa rede da usina, passando por Santa Rita, Porto Ferreira, Palmeiras, Veridiana , Brejão, Tambaú. Levando eletricidade às diversas localidades, fazendas e indústrias da região.

O jornal, terminava a nota, saldando a expansão elétrica no Estado de São Paulo: “É sobre maneira auspicioso o desenvolvimento que o emprego da electricidade tem tido no Estado, sendo raro o dia em que a imprensa não noticia novas instalações , graças ás condições hydraulicas que assim vão transformando o trabalho e levando a luz e a energia aos mais longínquos pontos, onde se melhoram as velhas indústrias e criam outras novas, utilizando os grandíssimos recursos da nossa ubérrima natureza…”

A Companhia Força e Luz São Valentim foi comprada, em 1923, pela Companhia Prada de Eletricidade, e mais tarde foi incorporada pela Companhia Energética de São Psaulo (CESP), em 1973.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

