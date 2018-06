Há cem anos, Estado publicava imagens da antiga cadeia da Luz

Domingo, 14 de maio de 1911





Um dia após o início das obras para a Construção da Penitenciária do Estado, no Carandiru, o Estado publicava uma galeria de imagens da Velha Penitenciária.

Para recolher os sentenciados de acordo com o Código Criminal do Império de 1830, foi criada a Casa de Correção do Bairro da Luz.

No mesmo período, outras casas de correção e hospícios foram inaugurados. A província de São Paulo vivia um momento de ordenação do espaço urbano.

Inaugurada em 1852, a Casa de Correção da Luz, contava com oficinas de funileiros, sapateiros, ferreiro , marceneiro, chapeleiro, encadernador de livros.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

