Há cem anos, ministro russo visitava São Paulo

Quarta-feira, 07 de junho de 1911

Em 07 de junho de 1911, a página central do Estado trazia imagens da visita do ministro russo, Pedro Maximow á cidade de São Paulo.

A sessão Notas &Informações contava quais haviam sido as atividades do ministro durante a visita.

Primeiro, assistiu a exercícios militares na Várzea do Canindé. As manobras realizadas pelas forças de infantaria e cavalaria da policia “mereceram elogiosas referencias do nosso hospede”.

Depois, o diplomata visitou a Commissão Geographica e Geologica, onde conheceu as últimas explorações promovidas pela repartição e pôde admirar as “excellentes ampliações photographicas das colossaes quedas de água dos rios Grande e seus afluentes”.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

