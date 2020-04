Há um século: Presídio Tiradentes

Recentemente publicamos a notícia da inauguração da Penitenciária do Carandiru. Nessa destacamos na edição de 23 de abril de 1920, um texto com a história da antiga penitenciária conhecida por Presídio Tiradentes. Ela foi fundada em 1852 e demolida em 1972 para as obras do Metrô. Do prédio antigo restou apenas o portal da entrada. Clique na imagem para o ler o texto na íntegra.

O anúncio escolhido foi o da lâminas de barbear da Gillette, um novo sistema que substituiu a navalha.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História