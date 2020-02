Uma das principais notícias vindas do exterior da edição de 26 de fevereiro de 1920, foi a decisão dos aliados de não restabelecerem relações diplomáticas com a Rússia dos ‘soviets’. Para continuar ler a reportagem, clique na imagem. O anúncio selecionado foi do remédio ‘Pulmoserum Bailly’, indicado para tosses, gripes entre outras doenças.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História