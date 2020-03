Um dos destaques na parte cultural da edição de 10 de março de 1920 foi a apresentação do violinista Mischa Elman. O virtuoso instrumentista se apresentou no Teatro Municipal e apresentou uma peça do compositor brasileiro Francisco Mignoni. A publicidade selecionada foi da casa Almeida & Irmãos, anunciando tecidos e peças de roupas em preto para a semana santa.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História