O destaque da edição de 1 de abril de 1920 é a discussão sobre a autonomia da Irlanda no parlamento do Reino Unido. No ano seguinte o país se dividiria em dois, a Irlanda, autônoma, e a Irlanda do Norte que continuou sob o domínio inglês. Clique na imagem para ler a reportagem completa.

O anúncio escolhido foi da Casa Edison liquidando discos e brinquedos.

Acervo Estadão

