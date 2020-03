O ano de 1920 presenciou grandes greves em várias partes do Brasil e no mundo. Em São Paulo não foi diferente. A edição de 28 de março trouxe como destaque os conflitos que aconteceram no bairro do Brás entre operários e policiais e apreensão de bombas. Para ler a matéria completa, clique na imagem.

O anúncio selecionado foi o do Guaraná-Espumante.

Acervo Estadão

