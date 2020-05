A briga entre cliente e proprietário do bar por causa do tamanho do pão servido é o destaque da edição de 8 de maio de 1920. O anúncio selecionado é o do remédio Ankilostomina indicado para o ‘amarelão’.

