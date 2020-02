Há um século: chaminé e aluguel para o carnaval

Da edição de 13 de fevereiro de 1920, destacamos a seção “Queixas e Reclamações” do Estadão. A seção era publicada diariamente com queixas de moradores e leitores do jornal sobre diversos assuntos. Hoje, a seção é uma boa forma de sentir como era a rotina da cidade. Por exemplo, na selecionada, os moradores reclamam de chaminé que além de expelir fumaça sem parar, não tem altura suficiente para ela se espalhar.

Também selecionamos, da página de classificados, anúncios de aluguel de carros, caminhos e sacadas para aproveitar o carnaval da cidade. Prova de que não é de hoje que a festa é uma oportunidade de movimentar a economia da cidade. Hoje o valor de 50$000, da diária do carro anunciado, valeria algo em torno de R$1250,00. Saiba como fazer esse cálculo com o conversor do Acervo Estadão.

