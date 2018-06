Há um século, chuvas castigavam o sul do país

Sabbado, 07 de outubro de 1911

A primavera esse ano começou com muita chuva no sul do país, há cem anos atrás, a estação também foi marcada por tempestades fortes nessa região.

Em 1911 as chuvas também provocavam enchentes, deslizamentos e enormes estragos na região de Santa Catarina, em Blumenau e Florianópolis. Várias localidades no Paraná e no Rio Grande do Sul foram afetadas pelas chuvas constantes.

As fortes chuvas provocaram o transbordamento de rios por toda a região. Pontes foram arrastadas pela correnteza e as águas invadiram linhas das estradas de ferro, deixando muitas cidades isoladas.

Sabbado, 07 de outubro de 1911

Imagens mostravam as regiões afetadas. Telegramas vindos dessas localidades contavam que: em Ponta Grossa, o rio Tibagy “(…) transbordou de tal fórma que as águas foram muito além do traçado abandonado do ramal de Guarapuava”; em Florianópolis “(…) a explendida e custosa estrada que ligava a capital a Lages ficou grandemenmte damnificada; as suas pontes levadas pelas águas(…); em Blumenau “(…) 40 por cento das casa desmoronaram”. No Rio Grande do Sul “(…)as ilhas fluviaes, fronteiras a esta cidade, estão totalmente cobertas pelas águas”, no Paraná, em Curitiba foram “(…) interrompidas todas as comunicações ferro-viarias entre esta capital e os diversos pontos do Estado(…)”

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao