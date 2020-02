Há um século: começa o carnaval em São Paulo

“Desde hontem á tardinha, pode-se dizer que estamos enfim com o carnval pela cidade a dentro”, assim começa a reportagem sobre os primeiros dias do carnaval de 1920 publicada na edição de 15 de fevereiro no Estadão. A reportagem, muito completa, fala sobre as festas nos bairros centrais, nos mais distantes naquela época, como o Brás e detalhe como será o corso na cidade, com trajeto e horário e o esquema de segurança montado pela polícia. Para ler a reportagem completa, clique na imagem.

O anúncio destacado da edição é dos ‘Pneumaticos da United State”, com uma bela ilustração.

