Há um século: contato com outros planetas

O destaque da edição de 24 de março de 1920 é a expedição de Marconi, o inventor do telégrafo, para testar a hipótese de que outros planetas estão tentando se comunicar pela telegrafia. O anúncio selecionado é o da Casa Diniz com os últimos modelos de sapatos. Nele podemos ter uma simulação do preço do sapato usando o Conversor de Valores do Acervo Estadão. O sapato mais caro do anúncio, no valor de 36$000, equivaleria hoje a R$ 900,00.

