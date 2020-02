Ainda sem um local específico, a Avenida Paulista era o local escolhido para as provas. Esse é o destaque da edição de 21 de fevereiro de 1920. A prova, para carros e motos, era organizada pelo Automóvel Club. As provas para carros eram divididas em duas categorias, sem e com impulso.

Da seção de anúncios selecionamos os de viagens à vapor, internacionais e nacionais.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História