Depois do final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha continua em crise. A desvalorização da moeda aumentou a dificuldade de abastecimento de alimentos no país. Essa notícia e o anúncio da ‘Máquina de Contabilidade, Sommar e Calcular’ da Burroughs são os destaques do Há um Século do dia 12 de março de 1920.

Acervo Estadão

