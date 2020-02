Como destaques da edição do Estadão de 07/02/2020, publicamos a reportagem sobre o acidente de trânsito envolvendo um bonde desgovernado na bairro do Belém, na zona leste de São Paulo, o anúncio da Conserva Triumpho e a página com a cotação de moedas e grãos. Para ver a edição na íntegra, clique em qualquer imagem.

