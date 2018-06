Há um século, discutia-se a invasão feminina no mercado de trabalho

Em 04 de abril de 1911, o Estado publicava matéria intitulada “A invasão feminina”.

Nela eram discutidos os novos papéis desempenhados pelas mulheres na sociedade de 1911.

Terça-feira , 04 de abril de 1911

Começava lembrando a Rev. Industrial e o início do emprego da mão de obra feminina nas fábricas. Depois analisava as informações levantadas pelo censo da França. Demonstra como os números apontam a grande entrada das mulheres no mercado de trabalho no séc. XX. E Conclui que foi graças ao trabalho que muitas mulheres tornavam-se capazes de “tirar sua subsistência dos seus próprios esforços”.

O artigo termina prevendo que a transformação da condição econômica das mulheres traria outras transformações, pois “o trabalho é o mais incontestável fundamento do direito.”

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

