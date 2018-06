Há um século, Edu Chaves e Roland Garros voavam em SP

15/02/1912

Dois pioneiros da aviação eram destaques na edição de 100 anos atrás do Estadão. O brasileiro Edu Chaves e o francês Roland Garros, que dá ao nome ao tradicional torneio de tênis, faziam concorridas demonstrações de vôo no hipódromo da Mooca. Eram os primeiros testes para uma façanha aérea que seria realizada em breve pelos dois.

Pesquisa e texto: Carlos Eduardo Entini, Edmundo Leite e Rose Saconi

