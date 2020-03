O destaque do dia 17 de março de 1920 é a primeira exposição individual do artista plástico paulista Paulo do Valle Junior . O anúncio escolhido é do ‘Banco de Credito Familiar’ oferecendo oportunidade financiamento dos produtos mais desejados da época, como piano, motocicleta e máquina de escrever.

Acervo Estadão

