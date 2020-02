A falta d’água na Avenida Paulista foi um dos destaques da edição de 29 de fevereiro de 1920 do Estadão. Para continuar lendo a carta do leitor reclamando da seca, clique na imagem. E o anúncio selecionado é da importadora de máquinas para lavoura e indústria, Upton & Co. Ltda.

Acervo Estadão

