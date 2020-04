A notícia do tratado de paz com a Turquia e a divisão do que foi o império Otomano é o destaque da edição de 17 de abril de 1920. E logo embaixo da notícia selecionamos o anúncio do creme ‘mensageiro da beleza’ Orfila.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História