Há um século: Football interestadual

A partida entre C.A. Paulistano e Gremio Sportivo do Brasil, válida pelo interestadual entre clubes do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, é o destaque da edição de 26 de março de 1920. Como o jornal era o único meio de comunicação na época, as matérias sobre os jogos eram exaustivamente detalhadas, descrevendo cada gol e detalhe do jogo. No final das contas, a reportagem fica semelhante a um relatório. As informações eram transmitidas por telefone para a redação do Estado. O jogo terminou em 7 a 3 para o time paulistano.

