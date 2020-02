O conflito na Bahia, entre o governo estadual e os poderes regionais do interior do estado, ganha um novo capítulo com a intervenção do federal. Esse foi um dos principais destaques da edição de 28 de fevereiro de 1920 do Estadão. Clique na imagem para ler a cobertura completa.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História