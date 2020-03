Há um século: imigração italiana

A edição de 8 de março de 1920 trouxe a discussão sobre a proibição da imigração subsidiada de italianos para o Brasil, existente desde março de 1902. Conhecida como Decreto Prinetti, a decisão do governo italiano vetou a emigração de italianos ao Brasil, feita com subsídios do governo brasileiro, por causa das péssimas condições vividas pelos imigrantes italianos nas fazendas. Por outro lado, a medida não impedia a vinda de italianos por conta própria. Para ler a matéria na íntegra, clique na imagem.

O anúncio selecionado foi da pasta de dente utilizada na época, o “sabão dentrifricio do doutor Pierre”.

Acervo Estadão

