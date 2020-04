A edição de 21 de abril de 1920 trouxe a notícia da inauguração do nova Penitenciária de São Paulo, conhecida popularmente como presídio do Carandiru. Na edição do dia seguinte foram publicadas mais imagens do prédio. O anúncio destacado é da nova tecnologia para a agricultura, o trator.

Acervo Estadão

