O destaque da edição de 25 de abril de 1920 é o telegrama informando o início dos Jogos Olímpicos de Antuérpia com a participação de 11 países e muita violência na prova de abertura. A publicidade destacada é do Guaraná Espumante homenageando indígenas pela fruta com que é feita a bebida.

Acervo Estadão

