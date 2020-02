Da edição de 11 de fevereiro de 1920 do Estadão, destacamos a notícia do combate contra o assédio no centro de São Paulo. No dia anterior ao da publicação da notícia, cinco pessoas haviam sido presas na cidade. No anúncio destacado está o comunicado da polícia com as regras para o carnaval.

Acervo Estadão

