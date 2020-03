Há um século: Monumento da Independência

O destaque do dia 20 de março de 1920 vai para o concurso para escolher o Monumento da Independência que fica no Parque da Independência, bairro do Ipiranga. As maquetes ficaram expostas no Palácio das Indústrias, e o monumento foi inaugurado em 7 de setembro de 1922, no ano do centenário da independência do Brasil.

O anúncio escolhida da edição foi o do grande evento da noite, a luta entre o campeão paulista e o alemão de Luta Romana.

Acervo Estadão

