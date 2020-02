Quase dois anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial ainda se discutia o que fazer com os navios alemães tomados pelos aliados, inclusive pelo Brasil. Esse é o destaque da edição de 22 de fevereiro de 1920 do Estadão. E o anúncio selecionado foi do Biotônico Fontoura.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História