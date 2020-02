A edição de 24 de fevereiro de 1924 do Estadão trouxe um grande destaque para a construção do novo prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo. O prédio, que fica atrás da Catedral da Sé, foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo.

E o anúncio de hoje é das Pastilhas Valdas, comercializadas até hoje.

Acervo Estadão

