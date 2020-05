O destaque da edição de 1 de maio de 1920 é sobre a posse do governador de São Paulo, cargo na época chamado de presidente do estado, Washington Luís. Ele comandou o estado até 1924. Em 1926 se tornou Presidente do Brasil. O anúncio selecionado foi os das “Balas Peitorais” indicadas para moléstias do peito e da garganta.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História