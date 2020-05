O destaque da edição de 19 de maio de 1920 é o resultado da expedição que Marconi, inventor do telégrafo sem fio, fez no Mar Mediterrâneo. A propaganda selecionada é do curso de datilografia ‘O Dactylographo’.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História